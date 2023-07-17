Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor

Mersin'in Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.
Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.
Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle bölgedeki 5 ev yanmış, bazı haneler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.
2 kişi gözaltına alınmıştı
Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde de ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.
Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.
Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangında 7 ev ve 4 araç zarar görmüştü. Yangına sebebiyet 2 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)