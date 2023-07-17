İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beraberindeki Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Geçici Hatay Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, gazetecilere yaptığı açıklamada Belen'de saat 13.57'de yangın ihbarı geldiği andan itibaren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bizzat merkezde yangını takip ettiğini belirten Yerlikaya, kendilerinin de tüm unsurlar ve silahlı kuvvetler dahil çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

'Yanan 7 evimiz var'

Bakan Yerlikaya, Belen'in Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerinde vatandaşların riskli olan bölgelerden başlamak üzere tahliye edildiğine dikkati çekerek, "Üzüntüyle şunu söylememiz lazım, yanan 7 evimiz var, 4 araçta da hasar var. Bunlarla da ilgili AFAD gerekli çalışmalara sabahtan itibaren başlayacak" dedi.

2 kişi yakalandı

Yangının çıkış sebebi hakkında bilgi veren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Yangının sebebinin nereden kaynaklandığıyla ilgili jandarmamız başından beri titizlikle çalıştı. Elindeki bilgiler, görgü tanıkları ışığında Soğukoluk mahallemiz Armutçuk mevkisinde 2 kişi, bir evde bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesiyle ilgili yaptıkları çalışmadan sonra bir ateş yakıyorlar. Maalesef bunu kontrol edemiyorlar. Dolayısıyla ciğerlerimizin yanmasına vesile oluyorlar. Adli soruşturma başlatıldı ve bu vatandaşlar hakkında da şu anda yakalama kararı verildi ve yakalandı."

Yerlikaya, Çanakkale'deki yangında da tedbir amaçlı Kemel köy mevkisinde yaşayan vatandaşların tahliye edildiğini, Valiliğe müracaat eden tüm vatandaşların yurtta misafir edildiğini söyledi.

Mersin'de 5 ev yandı

Bu yangından kısa süre sonra Mersin'in Gülnar ilçesinde de yangın çıktığını aktaran Yerlikaya, 25 evin tedbir amaçlı boşaltıldığını bildirdi. Yerlikaya, "Maalesef 5 ev yandı. Orada da aynı burada olduğu gibi Valiliğimiz, Orman Bölgemiz yine hakeza Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD Başkanlığımız, tüm kurum ve kuruluşlar seferberlik halinde yangının olumsuz tesirini bir an önce gidermeye yönelik gayret gösteriyor" ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, söndürme çalışmasında bir kazanın meydana geldiği yönündeki sorusu üzerine Yerlikaya, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan bilgi istedi. Masatlı, "Arazöz yolda giderken trafik kazası oluyor ve araçtaki bir bebek ölüyor" dedi. (AA)