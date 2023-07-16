Hatay, Çanakkale ve Mersin'de orman yangınları: Vatandaşlar tahliye ediliyor

Hatay, Mersin ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Bolu Göynük'te çıkan orman yangınının ise kontrol altına alındığı açıklandı.

Mersin'de bir mahallede bazı evler boşaltıldı

Mersin'in Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradı.

Bölgeye itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi. Çavuşlar Mahallesi'nde bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Havanın kararması nedeniyle karadan müdahalenin sürdüğü yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bölgenin dağlık ve sarp olması ekiplerin müdahalesini zaman zaman güçleştiriyor.

Çanakkale'deki yangında tahliyeler

Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının sürdüğü Kemel köyündeki vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye ediliyor.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Yukarı Okçular ve Kemel köylerine de sıçradı.

Çanakkale Valiliği devam eden yangınla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınını, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın, can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir."

Köyden tahliyesi sağlanan vatandaşların, Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiği öğrenildi.

Yerlikaya ve Yumaklı Hatay Belen'e gidiyor

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Soğukoluk Mahallesi'nde çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini aktardı. Masatlı AA muhabirine yaptığı açıklamada "Takribi 90 hektarlık bir alanda yangının etkileri devam ediyor. Bugün özellikle nemin az olması ve diğer taraftan rüzgarın olmasıyla beraber yer yer yangının etkisi artıyor. Bölgemizde gerek havadan, gerekse karadan müdahaleler devam ediyor. İnşallah daha fazla olumsuz bir durumla karşılaşmayız. Bölgemizde bulunan 3 mahallede vatandaşlarımızı tahliye çalışmaları devam ediyor. Yangın yer yer ikametgahlara sıçradı. Oralarda mal zararı dışında başka bir sorun yok" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının devam ettiği Hatay'ın Belen ilçesine gidiyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya ve Yumaklı, ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesini yerinden takip edecek.

Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı

Öte yandan Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin havadan ve yerden müdahalesiyle söndürüldüğü açıklandı.

İlçeye bağlı Dedeler köyü Iscakkaya mevkisinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramıştı. AA'nın haberine göre yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü ve soğutma çalışması başlatıldı.