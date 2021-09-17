Mersin Valiliği: Polislerimizin şarjörleri ceplerindeydi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mersin'i ziyareti sırasında koruma ekiplerinin dışındaki polislerin silahlarındaki şarjörlerin toplandığı iddiasıyla ilgili Mersin Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

'Polislerimiz kendileri bir uygulama yapmıştır'

Valiliğin açıklamasında "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in polislerimizle ilgili olarak basına yaptığı açıklama tamamen yalan ve asılsızdır. Camiye giren polislerimizin silahları bellerinde olup, şarjörleri kendi ceplerinde bulunmaktadır. Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre polislerimiz cuma namazı esnasında kendi tedbirlerini kendileri almak sureti ile kendileri bir uygulama yapmıştır" denildi.

Açıklamada "Bu uygulamayı çarpıtarak polislerin şarjörleri toplandı şeklinde paylaşımda bulunmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdan ibarettir" ifadesine yer verildi.

Özel ne demişti?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan’ın Mersin’e yaptığı gezi nedeniyle alınan önlemler hakkında “Dün havaalanından Mersin’e ulaşana kadar otoban üzerinde yer yer 100 metre, yer yer 50 metrede bir polisleri görenler, videolar paylaştılar. O otobanda, o polislere yapılan o zulmün anlamını kimse düşünemedi. Mersin içindeki trafik ve Mersin’de pek çok cumhurbaşkanı ziyaretinde yaşanan bir tatsızlık yaşandı. Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi dışında güvenlik güçlerinin, polislerin silahlarındaki şarjörler toplandı. Bu kendi polisine itimat etmeyen bir görüntüyle Mersin de tanışmış oldu” demişti.