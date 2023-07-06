Mersin meyve sebze halinde işçiler iş bıraktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Toptancı Hali’nde çalışan işçiler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve 450 TL olan yevmiyelerinin 500 TL olması için dün itibariyle iş bıraktı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, hal önünde toplanan işçiler, işe giriş saatlerinin belli olduğunu fakat çıkış saatlerinin belli olmadığını, günlük 450 TL olan yevmiyelerinin 500 TL olmasını istediklerini ancak işverenin bunu kabul etmediğini anlattı. Dünden beri iş bıraktıklarını ifade eden işçiler, talepleri kabul edilene kadar eylemi sürdüreceklerini dile getirdi. Bazı işverenlerin 500 TL ücreti kabul ettiğini fakat bazılarının ise kabul etmediğini belirten işçiler, protokol imzalanmasını talep ederek, "Yemek molamız sadece 15 dakika, çay molamız dahi yok. Sigortamız yok, hastaneye dahi gidemiyoruz. Hakkımızı alana kadar eylemimizi sürecektir” dedi.

İşçilerin sorunlarını dinleyen Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ise grev yapmanın işlerin hakkı olduğunu belirterek, “Sizlerin haklı mücadelenizde yanınızdayız” diye konuştu. Mersin Güvencesiz İşçiler Derneği Başkanı Nedim Aydınalp da, işverenle yapılan görüşmede henüz bir sonuç alamadıklarını belirterek, yevmiyelere zam ve iş koşullarının iyileştirilmesine kadar işçilerle beraber eyleme devam edeceklerini söyledi.