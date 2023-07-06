Memur zammı açıklanmış, emekli zammı açıklanmamıştı: Emekli zammında tarih belli oldu

Memur zamlarının belirlendiği kanun teklifi dün Meclis'e sunulurken, teklifte emeklilere dair bir madde yer almadı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Haber7'de yer alan bilgiye göre, emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemen sonbahar döneminde yapılacak.

Sonbahardan itibaren yıl sonuna doğru yapılacak çalışmalarda emeklilere kademeli artışın yapılacağı yönünde iddialar bulunuyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Emeklilerin zammında 6 aylık enflasyon oranı belirleyici oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

Farklı bir düzenleme yapılmadığı sürece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 19,77 artacak.