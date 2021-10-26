Mersin Limanı'nda bir kokain operasyonu daha

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güney Amerika ülkelerinden Mersin Limanı'na uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 ay boyunca devam eden çalışmalar sırasında, Güney Amerika ülkelerinden Liberay Bandıralı gemiyle Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerin ön bölümüne gizlenmiş 52 paket bulundu. Paketlerin içerisinden alınan numunenin analizinde ele geçirilen maddenin kokain olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan yasal yük ve alıcı firma yetkilisi B.Ş., 'uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklandı.

Ne olmuştu?

Ülkücü mafya Sedat Peker'in geçtiğimiz aylarda AKP'nin önde gelen isimlerine yönelik yaptığı kokain ticareti suçlamalarının ardından Mersin Limanı'nda iki defa kokain yakalandığı açıklanmıştı. Yakalandığı açıklanan ilk kokainin 1 ton, diğerinin ise 176 kilo 600 gram olduğu belirtilmişti.