AFAD, Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın açıklamasına göre; 16,04 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, saat 22.59'da gerçekleşti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Mersin Körfezi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Mertsin Körfezi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Haber Merkezi
AFAD, Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın açıklamasına göre; 16,04 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, saat 22.59'da gerçekleşti.