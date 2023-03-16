Mersin Körfezi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Mertsin Körfezi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi

AFAD, Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın açıklamasına göre; 16,04 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, saat 22.59'da gerçekleşti.

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