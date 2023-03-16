Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 13.55'te merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 8.13 km derinlikte gerçekleşti. Düzce, İstanbul, Kocaeli ve Ankara'dan da hissedildi.

AFAD'dan yapılan ilk açıklamada "An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Valilikten açıklama

Bolu Valiliği depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "İlimizde saat 13:55'de 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şuana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmadığını bildirdi.

'Bölgede büyük deprem yaratacak faylar yok'

İTÜ Öğretim Üyesi, Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise HaberTürk'teki yayına katılarak, "Bu yöreler için bu büyüklükte deprem olağandır. Panik yapmaya gerek yok. Depremin olduğu bölgede büyük deprem yaratacak fayların olmadığını görüyoruz. Hasarlı evlere varsa girilmemesi gerekiyor tabi. Kuzey Anadolu Fayı'nın dışında, ana fayın dışında bir kolda meydana geldi. Başka bir yeri tetiklemez. Marmara depremiyle alakası yok" şeklinde konuştu.