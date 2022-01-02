Mersin Emniyeti'nde yaşanan işkenceye suç duyurusu

Mersin’de kısa bir süre önce polisin yanlış adrese yaptığı baskında gözaltına alınan iki yurttaş darp edilmişti.

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi 6352 sokakta bulunan Yolgın ailesinin evine Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube polislerince baskın düzenlenmiş, İsmail ve Serhat Yolgın polis şiddetine maruz kalmış ve haklarında işlem yapılmıştı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nde işkenceye maruz kalan İsmail ve Serhat Yolgın, kendilerine "Daha size hiçbir şey yapmadım” tehdidinde bulunan Ümit Akdeniz adlı komiser ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan ve olayın ardından sevk edildikleri Mersin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İsmail ve Serhat Yolgın kendilerine bunları yaşatan polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

İsmail Yolgın, arama kararının bulundukları evde 15 yıl önce oturan bir kişiye dair olduğunu ifade ederek, maruz bırakıldıkları uygulamanın tek sebebinin polise gösterilen tepki olduğunu söyledi.

‘Ev, araç ve emniyette ayrı ayrı işkence gördük’

Hem evde hem araçta hem de emniyet işkence gördüklerini ve haklarında "görevli memura görevini yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla işlem yapıldığını anımsatan Yolgın, olay günü yaşanılanları şöyle anlattı:

"Bir ses duydum, balkona çıktım. 5 ila 6 polis Serhat'ı darp ediyorlardı. Bende direkt aşağıya koşup, bağırarak; 'Ne oluyor' diye sordum. Bu sırada amcaoğlunu bırakarak bana saldırdılar. Adını sonradan öğrendiğim Ümit Akdeniz diye bir komiser vardı; özellikle o benim üstüme fazla geldi. İtiş kakışla beni yere düşürüp, darp etmeye devam ettiler. Araca bindirerek İl Emniyet Müdürlüğü’nün 4'üncü katında bulunan Narkotik Şube'ye götürdüler.

‘Bizi, kamerası olmayan bir odaya aldılar’

"Bizi, kamerası olmayan bir odaya götürdüler. İçeri girer girmez Ümit Akdeniz dediğim komiser ceketini çıkararak, 'Orada erkeklik yapıyordun, gel de burada erkeklik yap' diyerek, üzerime doğru yürüdü. O esnada ensemden bir darbe aldım, yaklaşık 2 ila 3 dikiş atıldı. Aldığım darbeden sonra yere çöktüm. Yere çöktüğüm esnada hatırladığım kadarıyla Ümit Akdeniz dediğim komiser, botu ile birkaç sefer suratıma vurdu. Aldığım darbeler sonucu da kendimden geçmiştim.

Kuzenim Serhat Yolgın'ın bağırış ve çağırış sesleriyle kendime geldim. O esnada onu darp ediyorlardı. Gözümü açtığımı gördüklerinde tekrar bana saldırarak, şiddet uyguladılar. Bir süre sonra üzerimize su döküp, darp etmeye devam ettiler. Bu böyle yaklaşık 4 ila 5 saat sürdü. Daha sonra bizi hastaneye götürdüler. Darp raporu aldık. Oradaki doktor ve hemşireler, müşahede altına alınmamız gerektiğini belirttiler ama polisler hiçbir şekilde umursamadılar. Korona testi bahanesiyle bizi Şehir Hastanesi'ne götürüp, test sonrası tekrardan emniyette götürdüler.

Hastaneden geldikten sonra polislere kötü olduğumuzu ve bu şekilde olmayacağını söyledik. Aldığım darbelerden dolayı başım dönüyor, midem bulanıyordu. Onlarda bu korkuyla bizi alıp, tekrardan hastaneye götürdüler. 30 ila 40 dakika hastanede kaldık ama bize herhangi bir müdahale olmadı. Sonra bizi tekrar karakola götürüp, nezarethaneye koydular. Ertesi günde mahkemeye sevk edilerek, serbest bırakıldık."

‘Daha size hiçbir şey yapmadım...’

Arama sırasında aşağıda polislerle tartıştıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını ardından ise işkenceye maruz kaldığını ve daha sonra yerlerde sürüklenerek, kuzeninin bulunduğu yere götürüldüğünü dile getiren Serhat Yolgın şöyle konuştu:

"Gittiğimde İsmail yerde baygın yatıyordu. Sonra Ümit Akdeniz, ayağındaki botlarla yüzüme vurmaya başladı. Üzerime çıkıp coplarla darp etti. Bir süre sonra üstümden kalktılar. 10 ila 15 dakika sonra bir kova suyu başımdan aşağıya döktüler. Kendime geldim, tekrardan bana saldırdılar. Bana yaptıklarını İsmail'e de yaptılar. Vuruyorlardı, düşüp bayılıyorduk, ayıltıp bir daha vuruyorlardı. Komiser Ümit Akdeniz, yüzüme bakarak 'Daha size hiçbir şey yapmadım. Siz durun sizle daha çok uğraşacağım' dedi".

İsmail ve Serhat Yolgın, kendilerine işkence uygulayan polislerden şikâyetçi olduklarını ve savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.