Mersin’de yanlış eve baskın, yurttaşlara şiddet

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi 6352 sokakta bulunan Yolgın ailesinin evine dün Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube polislerince baskın düzenlendi.

Mersin İmece Gazetesi’nde yer alan habere göre, evin aranması esnasında yanlış adrese baskın yapıldığı gerekçesiyle polislerle tartışan İsmail ve Serhat Yolgın adlı kişiler, polislerce darp edilerek gözaltına alındı. İsmail ve Serhat Yolgın, polis aracında ve götürüldükleri Emniyette polisin şiddetine maruz kaldı.

Vücutlarının farklı yerlerinden yaralandığı öğrenilen İsmail ve Serhat Yolgın darp raporu alırken, haklarında "görevli memura görevini yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla haklarında işlem yapıldı.

İsmail ve Serhat Yolgın sevk edildikleri Mersin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. İsmail ve Serhat Yolgın, kendilerini darp eden polisler hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hem araçta hem karakolda şiddet

Polisin yanlışlıkla evlerine baskın yaparak kendilerini darp ettiğini belirten İsmail ve Serhat Yolgın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Narkotik ekipleri geldi evimde arama yapmak istedi. Bizde müsaade ettik gelip aradılar o esnada amcamın oğlu yukarı eve gelmek istedi. Aynı zamanda yeğenimin nişanlısı, yeğenime yardımcı olmak istedi. Oradaki memur arkadaşlar bırakmadı engel olmaya çalıştı. Kavgayı duyunca o esnada arama bitmiş. Duyunca bende aşağıya indim, beni de aldılar. İkimizi aldılar Narkotik şubeye gittik, sonuç bu. Hastaneye gitmeden direkt oraya gittik. Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'nde oturuyoruz. Polis yanlış adres baskın yapmışlar ve bir şeyde bulamamışlar. Arama sırasında yukarıya çıkmak istediği için amcaoğlum polislerle tartışma yaşıyor. Bizi karakola götürülüp sabaha kadar ıslata ıslata dövdüler. Araçta giderken de üç kişi bizi darp etti. Ümit Akdeniz diye bir komiser var orada o özellikle darp etti. Kuzeni de aynı şekilde darp etti kaburgalarında da hasar var”.