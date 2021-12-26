Mersin Çapa Waffle’da ücreti ödenmeyen öğrencinin mücadelesi sonuç verdi

Hayat pahalılığı karşısında öğrenim gördüğü süreçlerde çalışmak zorunda kalan öğrenci sayısı giderek artıyor.

İşsizlik, barınma, sağlık ve eğitim sistemlerindeki sorunlar yetmezmiş gibi bu koşullarda çalışmak zorunda kalan öğrenciler patronların kâr hırsına da maruz kalıyor.

Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşan Mersin Üniversitesi ikinci sınıfta okuyan bir öğrencinin yaşadıkları bu konuda sayısız örnekten biri oldu. Mersin’de Çapa Waffle adlı işletmede çalışan öğrenci, şirketin işe alımlarda özellikle öğrencileri tercih ettiğini, işletmede iş yükünün fazla olduğunu belirtti.

Yaşadığı haksızlığı kişisel sosyal medya hesabından duyuran öğrenci, 1 haftalık ücretinin içerde kaldığını, patronun bu parayı işten ayrılırken ödemeyi taahhüt ettiğini ama ödemek istemediğini ve sigortasının da yapılmadığını belirtti.

Hakkımı ödemeyeceklerini söylediler

Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşan öğrenci; “Mersin Üniversitesi 2.sınıf öğrencisiyim. Paraya ihtiyacım olduğu için Çapa Waffle ile görüşüp işe başladım. Waffle ustası olarak alındığım iş yerinde garsonluk ve temizlik yaptım. Çalışıp yorulduğum için işten ayrılacağımı işletme sahibine söyledim ve daha sonra da işten ayrıldım. İşletme sahibinden ücretimi talep ettiğimde ise ücreti vermeyeceğini ve paramın yandığını söyledi. Ancak itirazlarım üzerine 15 gün sonra ödeme yapacağını söyledi ve bunun üzerine ben de ılımlı yaklaşıp beklerim dedim” dedi.

Başkalarının da mağdur olmasını istemiyorum

İşçi, “15 gün sonra işletme sahibini arayıp ödemeyi hatırlattığımda ise ödemeyeceklerini söylediler ben de ‘ben sizden hakkım olanı talep ediyorum” diyerek itiraz ettim sonra IBAN istediler, WhatsApp hatlarına ilettim. Fakat yine ödememi yapmayıp geçiştirdiler. En son aradığımda ise telefonumu açmadılar. Artık çalıştığım ücreti geçtim, işletme sahibi kendince bir sistem kurmuş ve ben de bu şekilde mağduriyete uğradım. Başka bir öğrencinin daha mağduriyete uğramasını istemiyorum” diyerek mücadele etmeye karar verdiğini anlattı.

Mücadele eden öğrenci ücretini patrondan aldı

Patronlar pandemi sürecini ve işsizliği fırsat bilerek öğrencileri güvencesiz olarak ağır koşullarda üç kuruş paraya çalışmaya mahkum ederken Patronların Ensesindeyiz Ağı ile temasa geçen öğrenci dayanışma çağrısında bulundu. Yaşanan gelişmelerin ardından Çapa Waffle işletme sahibi mağduriyet yaşayan öğrencinin maaşını ödemek zorunda kaldı.