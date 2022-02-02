Mermer ocağına karşı çıkan köylülere biber gazıyla müdahale

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beşkonak köyünde mermer ocağına karşı direnen köylüler, eylem yaptı. Jandarma, yaşam alanlarını savunan köylülere biber gazıyla müdahale etti.

Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Komisyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bu işte bir tuhaflık var! Doğayı, halkı koruması gereken güvenlik birimleri, Manavgat Beşkonak'ta köylülerinin mermer ocağına karşı çıkmasına müdahale ediyor. Astım hastasına biber gazı kullanıyor ve 17 yaşındaki çocuğa alkollüsün diyor! Kimi koruyacaksınız?

#BeşkonakYalnızDeğildir" denildi.