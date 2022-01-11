Çiftçilerden bakanlık önünde eylem: 'Köylünün tarlasını büyük holdingler topluyor'

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı önünden yetkililere seslendi. Tarım Kredi Kooperatifi ve bankalara olan borçları nedeniyle icralık olduklarını; gübre, mazot, ilaç girdilerinin altında ezildiklerini söyleyen üreticiler, üretimden teker teker çekildiklerini söyledi.

Tüm Köy Sendikası Genel Başkanı Sadık Turan, "Gayrisafi milli hasılanın yüzde 1’ini Türk emekçilerine vermek zorundasınız. Bizim borcumuz varsa o kadar da alacağımız var. Hükümet, Tarım Bakanı, Cumhurbaşkanı, Ziraat Bankası’na ve Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçları silinmelidir" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez de "Çiftçi, Ankara’da, Tarım ve Orman Bakanlığı önünde muhatap bulamıyorsa ülkemiz tarımının en önemli sorunu tarımı yönetememe sorunudur. Eğer çiftçinin fiyatı tarlada düşükse, raflarda yüksekse siz tarımı görmezden gelirsiniz" diye konuştu.

'Köylünün tarlasını, arazisini, arabasını büyük holdingler topluyor'

İzmir Tire’den gelen Halis Önel, “Girdiler yükseldikçe biz battık. 45 dekar yerim vardı, sattım. Şimdi 18 ineğim ve buzağılarım var. Bir çuval yemi 280-300 bin liraya alıyoruz" dedi. Arazilerini Almanya’dan bir kişinin aldığını söyleyen Önel, “Sattığınız arazilerini gördüğünüzde üzülmüyor musun?” sorusuna, “Bakmıyorum o tarafa. Geçemiyorum oradan. Ekmeyeceğim artık” yanıt verdi.

Çiğ süt fiyatına yapılan zammın kendilerine yansıtılmadığını söyleyen Önel, “Hangi mandıraya süt versek 2 ay bize ödeme yapmıyor. Bu ay o zammı yansıtacaklar bize ama ayda 4 defa yeme zam geldi. Zararına bir iş yapamazsın, millet göz göre göre battı. Köylünün tarlasını, arazisini, arabasını büyük holdingler topluyor” dedi.

Çiftçilerin yapılandırılsa bile Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu söyleyen ve Kilis’ten gelen Erkan Özmaya'ysa, arazilerine haciz gelmeye başladığını söyledi. Çiftçi Özmaya, “Benimki de şu an satışta ve içerisinde babamın mezarı var. Babamın mezarının olduğu arazi ya. Böyle bir saçmalık var mı? Herhalde ‘Mezarlığı kaldır’ diyecekler. 80 bin lira, 11 ay içerisinde 120 bin lira olmuş. Tarım Kredi hiç ilgilenmiyor. ‘Git avukatla uğraş’ diyor. Elimi kolumu bağlıyorsun, bir çuvalın içerisine koyuyorsun, ondan sonra ‘Çık bu çuvalın içerisinden’. Çıkamayız” diye konuştu.

'Artık ekmiyorum'

İzmir’in Tire ilçesinden gelen Canan Asar, “Çocukluğumda Türkiye haritasında her şey yerli yerindeydi. Pamuk nerede üretiliyor? Ürünlerin nerede üretildiği belliydi. Ama şimdi Türkiye haritasına baktığınızda bütün illerin üzerinde ‘ithal’ yazıyor. O zaman Türkiye’de yaşamanın anlamı nedir? Artık ekmiyorum. İcara veriyorum” dedi.

Açıklamanın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle görüşme talep eden üreticiler içeriye alınmadı. (ANKA)