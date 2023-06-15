Merkez Bankası'nın toplam rezervi azaldı, KKM'de yükseliş sürdü

Merkez Bankası, para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Merkez Bankası'nın brüt rezervi geçen hafta 100 milyar 486 milyon dolardan 99 milyar 783 milyon dolara geriledi.

Döviz rezervi 58 milyar 240 milyon dolardan 57 milyar 790 milyon dolara geriledi.

2022 sonuna göre brüt rezerv yüzde 22,50, döviz rezerv ise yüzde 30,29 azaldı.

9 Haziran haftasında net rezerv ise eksi 5,7 milyar dolardan eksi 3,2 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezerv ise eksi 61,2 milyar dolardan eksi 59,9 milyar dolara çıktı.

Kur korumalı mevduat 2,5 trilyon lirayı aştı

Aynı dönemde kur korumalı mevduat (KKM) büyüklüğü 2 trilyon 576 milyar liraya yükseldi. BDDK verilerine göre KKM, geçen hafta 42,4 milyar lira arttı.

110 milyar doların üzerine çıkan KKM'nin tüm mevduatlar içerisindeki payı ise yüzde 23'ün üzerinde.