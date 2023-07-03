Merkez Bankası'nın net rezervlerinde tarihi artış

Merkez Bankası net rezervleri, kur seviyesi belirleme amaçlı satışlara son verilmesiyle 23 Haziran ile sona eren haftada 8,72 milyar dolar ile veri tarihinin en büyük artışını kaydederek 9.2 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın altın dahil toplam rezervleri ise 4,76 milyar dolar ile kasım ayından bu yana en keskin artışı kaydederek 107,56 milyar dolara çıktı.

Seçimler öncesinde Türk Lirası'nın değerinin korunması için rezervlerin de kullanılmasını da içeren politikalar nedeniyle döviz rezervleri 2 Haziran'da tarihi dip seviyeleri gördü ve altın rezervleri de sert geriledi.