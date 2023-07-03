'Rezervler erimeyecek' denmişti: Merkez Bankası 1 milyar dolar daha sattı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın özel bankalara “Artık rezervlerden döviz satışı olmayacak” mesajını verdiği yönündeki haberlerin ardından kamu bankaları üzerinden 1 milyar dolarlık satış yapıldığı öğrenildi. Ekonomi yönetiminden, söz konusu satışa ilişkin açıklama geldi.

Erkan'dan 'satış yok' mesajı

Ekonomim gazetesinden Maruf Buzgugil, bugünkü yazısında Erkan’ın bankacılarla yaptığı toplantıya ilişkin bazı kulis bilgilerini paylaştı. Yazıda, toplantıda konuşan Erkan’ın artık döviz satışı yapılmayacağına yönelik ifadeler kullandığı şöyle aktarıldı: “Erkan’ın kurların aşağıda tutulmasını sağlamaya yönelik rezerv satışının son bulduğunu kesin bir dille ifade etmesi de dikkati çekmiş.”

Bu kulis bilgisinden saatler sonra ise bir kez daha döviz satışı yaptığı öğrenildi.

1 milyar dolarlık satış

Bloomberg’ün haberine göre, devlet bankaları bugün liradaki düşüşün derinleşmesiyle birlikte döviz piyasasına yeniden girdi.

Kaynaklar, Dolar/TL’nin 26,07 geçmesini engellemek için devlet bankalarının öğlene kadar yaklaşık 1 milyar dolar sattığını söyledi.

Kamu bankaları ise döviz piyasasına müdahale edip etmedikleri hakkında yorum yapmadı.

‘Kura müdahale değil'

Ekonomim'de yer alan habere göre, döviz satışı bilgisinin kamuoyuna yansımasının ardından Reuters'a konuşan üst düzey bir ekonomi yetkilisi ise Kur Korumalı Mevduat dönüşleri nedeniyle piyasada oluşan döviz likidite ihtiyacının karşılanması için bugün kamu bankaları üzerinden 1 milyar dolar tutarında satış yapıldığını söylerken; bunun kura müdahale olmadığını savundu.

Yetkili, Merkez Bankası'nın kamu bankaları üzerinden satış yapmama duruşunun devam ettiğinin altını çizerek, "Kuru baskılama çabası yok. Yapılan işlem kura müdahale değil, piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamak ve oynaklığı azaltan bir likidite sağlama işlemi" diye konuştu.