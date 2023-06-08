Merkez Bankası'nın net rezervi tarihi düşük seviyeye indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri seçim sonrasındaki haftada düşüş ivmesine devam etti.

TCMB verilerine göre brüt rezervler 2 Haziran haftasında 100,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Net rezervler ise aynı dönemde eksi 5,7 milyar dolar oldu. Bir önceki haftada net rezervler eksi 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Swap hariç net rezervlerde de bozulma devam etti. TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta eksi 61,2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 60,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

BloombergHT'nin aktardığına göre 2 Haziran haftasında döviz mevduatlarındaki düşüş ivmesi de sürdü. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 541 milyon dolar azalışla 175,5 milyar dolar oldu. Pariteden arındırılmış döviz mevduatı 1,1 milyar dolar azaldı. Pariteden arındırılmış olarak döviz mevduatları gerçek kişilerde 740 milyon dolar, tüzel kişilerde ise 310 milyon dolar azaldı.