Bloomberg: TL'de kayıp beklentileri aştı, kamu bankaları devreye girdi

Türk Lirası dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine gerilerken, kurdaki yükselişi hafifletme girişimleri gecikmedi.
Bloomberg'in haberine göre 2018 yılında imzalanan protokol ile döviz satışı yapma imkanı verilen kamu bankaları, Türk Lirası'nda dün yaşanan yüzde 7'lik kaybın ardından devreye girdi.
İktidar, uzun süredir piyasa dışı düzenlemeler, Merkez Bankası ve kamu bankalarının ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyordu. Merkez Bankası, döviz kurunda artışını engellemek için rezervlerini kamu bankaları aracılığıyla eritiyordu.