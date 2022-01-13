Merkez Bankası'nın faiz kararını yine onlar açıkladı

Reuters'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına ilişkin anketine katılan 16 kurumun 15’i önümüzdeki hafta yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kurumsa 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyor.
Reuters, önceki aylarda da benzer anketler düzenlemiş, anket sonuçları doğru çıkmıştı.
Aralık ayındaki ankete katılan 13 kurumun 12'si faiz indirimi geleceğini belirtmiş, sadece bir kurum temsilcisi faizlerin sabit tutulacağını belirtmiş, sonuçta faiz indirimi kararı gelmişti.