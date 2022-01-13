Twitter Leman Sam'ın 'Soysuz Araplar' tweetini sildi: Sam'dan yeni açıklama geldi

Şarkıcı Leman Sam'ın Katarlı bir sürücünün Bahçeşehir'de köpeğe çarpıp kaçmasına ilişkin olarak yaptığı ve "Soysuz Araplar" ifadelerini kullandığı paylaşımı tepki çekti. Twitter, Sam'ın tweetini sildi.
Leman Sam, attığı tweette "Yıllar önce bu soysuz Araplar'a tepkili olduğum için uzun süreli linçe maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi" ifadelerini kullandı.
Sam, paylaşımına gelen tepkilerin ardından şu ifadeleri kullandı: