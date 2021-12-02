Merkez Bankası’nın dünkü dolar müdahalesinin büyüklüğü ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2014 yılından bu yana yaptığı ilk doğrudan döviz müdahalesinde piyasada yapılan işlem tutarının yaklaşık 1 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Merkez Bankası doğrudan müdahale ile piyasaya yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Öğlen yapılan ilk müdahale sırasında 500 milyon dolara yakın olan işlem büyüklüğü, öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından yaklaşık 200 milyon dolar olarak devam etti.

Merkez Bankası ayrıca Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Böylelikle, müdahale büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.