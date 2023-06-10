Merkez Bankası’nın dış borcu 6 yılda 77 katına çıktı

Tarihi zirveye ulaşan döviz kurlarındaki yükselişi hafifletmek isteyen Merkez Bankası, kamu bankaları aracılığıyla döviz satışı yaparak Türk Lirası'ndaki değer kaybını yavaşlatmaya çalışıyordu. Döviz rezervlerinde erimeye yol açan uygulama Merkez Bankası'nın yurt dışı borçlarını da katladı.

2017’de yabancı merkez bankalarına swap borcu 0,6 milyar dolar olan, yurt dışındaki bankalara ise depo borcu bulunmayan Merkez Bankası'nın 2023’teki swap borcu 23,7 milyar dolara, depo borcu 22,6 milyar dolara yükseldi. Toplam borçsa altı yılda 0,6 milyar dolardan 46,3 milyar dolara yükseldi. Yani dış borç altı yılda 77 katına çıktı.

Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Hakan Kara konuyla ilgili paylaşımında: “Eskiden MB’nin net döviz pozisyonunun eksi olması ulusal güvenlik açısından çok büyük sorun olarak görülmezdi çünkü borcun hemen hepsi yurt içi bankalaraydı. Son yıllarda MB’nin yurtdışı borcunun hızla artarak 45 milyar doları geçmesi konunun yeniden ele alınmasını gerektiriyor.” dedi.