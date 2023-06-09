Kavcıoğlu'ndan son gün faaliyeti: Merkez Bankası rezervlerinden 1,5 milyar dolarlık satış

Ekonomist Uğur Gürses, eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevindeki son gününde Merkez Bankası rezervlerinden 1,5 milyar dolar daha satış gerçekleştrdiğini belirtti.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasının ardından, devlet kurumlarına yönelik atamalar gerçekleştirildi.

Merkez Bankası Başkanlığı'nda alınan Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanlığına getirildi. Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına ise Hafize Gaye Erkan atandı.

Uğur Gürses konuyla ilgili sosyal medya üzerinden şu açıklamada bulundu:

"Kavcıoğlu son gününde 1,5 milyar dolar daha satmış. Böylece Merkez Bankası'nı 63,5 milyar dolar açık pozisyonla devretmiş. Bankanın 8 Haziran itibariyle görünen zararı 52 milyar TL, 'gerçekleşmemiş zararı' (değerleme hesabı) ise 432 milyar TL. Enkaz gibi enkaz..."