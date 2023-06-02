Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan'ın getirileceği iddia edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi gecesi yeni bakanları açıklaması bekleniyor.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre "son anda bir değişiklik yapılmazsa" Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması bekleniyor.

Daha önce Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemediği ileri sürülmüştü.

Haberde Merkez Bankası'nın yeni başkanının "ABD’de 'Müthiş Türk kızı' olarak tanınan Goldman Sachs gibi finans devleri ile çalışan" Hafize Gaye Erkan olacağı iddia edildi.

Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı, İbrahim Kalın'ın MİT Müsteşarı olacağı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın yerine Çağatay Kılınç'ın getirileceği, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'inse Milli Savunma Bakanı olacağı da haberde ileri sürüldü.

Hafize Gaye Erkan kimdir?

1982 doğumlu Hafize Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nin ardından Boğaziçi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Burslu olarak Princeton Üniversitesi'nde doktora yaptı.

Goldman Sachs’ta başladığı kariyerine First Republic Bank’ta devam etti. Burada Başkan, Kıdemli Başkan Yardımcısı, Yatı­rım Bölümü Başkanı ve Risk Yönetimi Eş Başkanı unvanlarını aldı. 2022'de ise ABD'de sigorta devi Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu'na atandı.