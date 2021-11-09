Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında artış kararı

Merkez Bankası kararıyla döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan arttırıldı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 19 oldu.

Zorunlu karşılık, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası’nda bulundurmak zorunda oldukları paradır.

Zorunlu karşılık oranı, mevduatın vadesine ve yerli ve yabancı para cinsinden olup olmadığına göre belirlenir.