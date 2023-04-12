Merkez Bankası'ndan seçim öncesi bankalara dolar talimatı: 'TL'ye dönüşüme odaklanın'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalardan döviz talebi yaratabilecek her adımdan kaçınmalarını ve yeni getirilen mevduatta her ay yüzde 5’e kadar düzenli dövizden TL’ye dönüşüm öngören hedeflerine odaklanmalarını istedi.

Reuters'ın haberine göre, bankalara en az yüzde 60 oranında Türk lirası cinsi mevduat hedefi getiren TCMB'nin, temsilcilerle gerçekleştirdiği toplantıda ve ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerde bankacılık sektörüne verdiği mesajlar arasında “Döviz talebi oluşturacak uygulamalardan kaçının” ve “dövizden her ay TL’ye dönüşüme odaklanın” mesajları öne çıkıyor.

'Döviz talebi oluşturmaktan kaçının'

TCMB’nin son dönemde piyasa verdiği diğer öne çıkan mesajlar da “Döviz piyasasında talep oluşturduktan sonra yaptıklarımızın kıymeti olmaz”, “Düzenlemelerin etrafından dolanarak yine döviz talebi oluşturacak uygulamalar, yeni düzenlemeler ile engellenmeden önce kendiniz kaçının” oldu.

Özel sektörden bir bankacı, 14 Mayıs’taki seçimleri de kapsayacak dönem için TCMB mesajlarının “döviz talebi yaratarak döviz politikasında engel oluşturmayın” mesajı olarak algılandığını söyledi.

Merkez Bankası konuya ilişkin Reuters’ın sorusuna bir yorum yapmadı.