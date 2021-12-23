Merkez Bankası'ndan 'kur korumalı sistem'le ilgili yeni açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"e ilişkin uygulama talimatı yayımladı.

Uygulama talimatında, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen tebliğin nasıl uygulanacağına dair ayrıntılar yer alıyor.

Açıklamada, "Hesap sahibinin döviz bazında ana parası korunacak" ifadelerine yer veriliyor.