Merkez Bankası'ndan çalışanlarına şartlı prim: 'Mahkemeye gidene ikramiye verilmedi'

Merkez Bankası'nın çalışanlarına performans kapsamında ikramiye verildiği fakat İstanbul'a taşınma kararına karşı mahkemeye başvuranlara verilmediği iddia edildi.

Haber Merkezi

Merkez Bankası'nın çalışanlarına performans kapsamında prim verildiği öğrenildi. Gazeteci Barış Soydan, bazı yöneticiler ve çalışanların dört maaş, geri kalanların ise iki maaş ikramiye aldığını söyledi. Öte yandan Soydan, Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmasına karşı mahkemeye başvuranlara ise ikramiye verilmediğini duyurdu.

Merkez Bankası'nın taşınacağı duyurulmuştu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçtiğimiz yılın temmuz ayında düzenlediği bilgilendirme toplantısında, Merkez Bankası'nın eylül sonu itibarıyla program dahilinde İstanbul'a taşınmasına çalıştıklarını söylemişti.

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