Merkez Bankası'ndan çalışanlarına şartlı prim: 'Mahkemeye gidene ikramiye verilmedi'

Merkez Bankası'nın çalışanlarına performans kapsamında prim verildiği öğrenildi. Gazeteci Barış Soydan, bazı yöneticiler ve çalışanların dört maaş, geri kalanların ise iki maaş ikramiye aldığını söyledi. Öte yandan Soydan, Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmasına karşı mahkemeye başvuranlara ise ikramiye verilmediğini duyurdu.

Merkez Bankası'nda dün çalışanlara performans kapsamında prim verildi. Bazı yöneticiler ve çalışanlar dört maaş, diğerleri 2 maaş ikramiye aldı.

İstanbul'a taşınma kararına karşı mahkemeye başvuranlar hiçbir şey alamadı. — Barış Soydan (@barissoydan) March 22, 2023

Merkez Bankası'nın taşınacağı duyurulmuştu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçtiğimiz yılın temmuz ayında düzenlediği bilgilendirme toplantısında, Merkez Bankası'nın eylül sonu itibarıyla program dahilinde İstanbul'a taşınmasına çalıştıklarını söylemişti.