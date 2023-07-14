'Merkez Bankası’nda üst düzey istifa' iddiasına yalanlama

Ankara'nın değişim gösteren ekonomi politikalarının etkisiyle yönetim ve kadro değişiklikleri ile sık sık gündemde olan, son 5 yılda 5 başkan değiştiren Merkez Bankası'nda, birçok çalışan da çeşitli sebeplerle kurumdan ayrılıyor veya ayrılmak zorunda kalıyor.

Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski bakanlardan Mehmet Şimşek’i Hazine ve Maliye Bakanı olarak ataması ve Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan’ın gelmesiyle birlikte ekonomi cephesinde yine bazı koltuklar değişmeye başladı.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu da Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Emrah Şener’in istifa ettiğini öne sürdü.

TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener istifa etti. — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) July 14, 2023

İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama

İletişim Başkanlığı, söz konusu iddiaya ilişkin çıkan haberler sonrası açıklama yaptı.

Açıklamada "'TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener istifa etti' iddiası doğru değildir" denildi.