Kulis: Erdoğan'dan Şimşek'e 'Benim lafımı yere düşürüyorsunuz' tepkisi

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bugünkü yazısında, Erdoğan'ın kendini içerde ve dışarda kıskaca alındığını hissettiğini, kapalı kapılar ardındaki brifinglerde sunulan tablodan hoşlanmadığını kaleme aldı. Babacan yazısında, “Cumhurbaşkanını ikna etme süreci devam ediyor” ifadesini kullandı.

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın yeni ekonomik düzeni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a anlatma ve ikna etme toplantılarının öyle güllük gülistanlık geçmediğini aktaralım öncelikle" diyerek Erdoğan ve yeni ekonomi yönetimi arasında geçenleri yazdı.

Babacan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanın genellikle sessizce dinlemeyi tercih ettiği bu toplantılarda, son PPK toplantısında ekonomi çevrelerinin yetersiz bulduğu faiz düzenlemesinden hoşlanmadığını dile getirdiğini de öğrendik. Hatta, “Benim lafımı yere düşürüyorsunuz” tepkisi gösterdiği anlatılıyor. Ancak ekonomi yönetiminin pek geri kalmadığı, faiz artışının beklentilerin altında kaldığını, dengeli şekilde bu artışların devam edeceğini anlattığı belirtiliyor.

Erdoğan’ın bazı yeni öneriler için “Bunu bir de danışmanlarımla konuşayım” demesinin yeni ekonomi yönetiminin hoşuna gitmediğini de ekleyelim. Zira biliniyor ki bir süreden beri devre dışı kalan ekonomi danışmanları hem Şimşek’e hem de yeni yönetime karşı.

Bakan Şimşek, ekonomi alanında daha net önlemler alınmasından yana, her şeyin kitabına göre yapılmasını istiyor. Siyaset ve hayatın gerçekleri öyle değil. Önce emekliye refah payı, ardından Cumhur İttifakı’nın küçük ortaklarının ısrar ettiği yeni emekli düzenlemesiyle ilgili verilmesi gereken karar, tam da böyle bir konu.

Sadece Erdoğan değil, Şimşek de sıkışıyor. Seçim nedeniyle çok fazla radikal adımlar atılamayacak anlaşılan. Bu nedenle, bu ay yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında yeniden faiz artırımı olacak ama kimse 20 puanı geçmesini beklemiyor.”