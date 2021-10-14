Merkez Bankası'nda görevden almaların nedeni belli oldu

Reuters haber ajansına konuşan isimsiz bir kaynak, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş'ın görevden alınmasını değerlendirdi.

Sözkonusu kaynak, Yavaş ve Küçük'ün son zamanlarda bazı PPK kararlarına muhalefet ettiğini söyledi. Adı açıklanmayan kaynak, Küçük'ün önceki yıllarda Merkez Bankası rezervlerinin satışına da karşı çıktığını söyledi.

Reuters'a konuşan kaynak Küçük'ün "Faizi bugün olması gerekenden daha düşük tutarsanız, yarın faizi yükseltmeniz gereken seviye, bugün olması gereken seviyeden daha yüksek olacaktır" dediğini aktardı.

Kaynak, ayrıca bu yetkililerin görevden alınmasının "Merkez Bankası için bir kayıp olduğunu" düşündüğünü belirtti.