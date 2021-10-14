Merkez Bankası'nda görevden alma

Resmi Gazete’de yer alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla Merkez Bankası'nda iki başkan yardımcısı ve bir para politikası Kurulu Üyesi görevden alındı.

Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, PPK Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti.