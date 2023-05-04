Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini sabit tuttu

Merkez Bankası, 2023 ve 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerini değiştirmedi. 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22,3, 2024 tahmini ise yüzde 8,8 olarak sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci Enflasyon Raporu sunumunda açıklamalarda bulundu. Şahap Kavcıoğlu, yükselen küresel enflasyon ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmiş ülkelerde finansal sistem üzerindeki risklerin artmasına yol açtığını belirtti. Kavcıoğlu, küresel çekirdek enflasyondaki düşüşün daha yavaş gerçekleştiğini söyledi.

Kavcıoğlu, "Türk bankacılık sektörü uyguladığımız bütüncül stratejinin desteğiyle güvenli ve sağlam görünümünü sürdürmektedir" dedi.

'Türkiye'nin sanayi üretimi gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üç katına yakın arttı'

Merkez Bankası Başkanı, sanayi üretimi verilerini şu sözlerle değerlendirdi:

"Ülkemiz yüksek büyümesini verimlilik artışıyla bir arada ilerletmeyi başarmıştır. Gelişmekte olan ülkeler, sanayi üretiminde toparlanmada gelişmiş ülkelerden daha iyi iş çıkarmıştır. Ülkemiz ise sanayi üretiminde gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üç katına yakın artış kaydetmiştir."

İstihdam verilerindeki artışı hatırlatan Kavcıoğlu, "Türkiye son 2 yılda istihdamını en çok ülkeler arasında yer almıştır" diye konuştu.

Kavcıoğlu, dış ticaret dengesinde iyileşme bekliyor

Kavcıoğlu, 2023'ün geri kalanının dış ticaret dengesinde iyileşme beklendiğini, cari dengenin ise korunacağı tahmininde bulundu. Kavcıoğlu, enflasyondaki düşüşün bir önceki Enflasyon Raporu sunumuna göre daha yavaş gerçekleştiğini söyledi. Kavcıoğlu, işlenmemiş gıda, et ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarına dikkat çekti. TCMB Başkan, enflasyonunun istikrarlı bir azalış eğilimi gösterdiğini ve enflasyonda maliyet kaynaklı baskılarının son dönemde büyük ölçüde ortadan kalktığını söyledi.

Kavcıoğlu, "Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz, fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir. Son dönemde çekirdek göstergeler Ekim 2021’den bu yana kaydedilen en düşük seviyelere gerilemiştir." ifadelerini kullandı.

Finansman maliyetlerinin düştüğünü söyleyen Kavcıoğlu, "TL ticari kredi faizleri 2022 yılı Temmuz ayından itibaren politika faizimizle uyumlu olarak 18 puan civarında azalmıştır. 10 yıl vadeli TL menkul kıymet faizleri de 2022 yılı Mart ayından bu yana gerileyerek 15 puana yakın düşüş göstermiştir" değerlendirmesini yaptı.

Gıda enflasyonu yukarı yönlü revize edildi

Merkez Bankası, 2023 ve 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerini değiştirmedi. 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22,3, 2024 tahmini ise yüzde 8,8 olarak korundu. Böylece yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda da enflasyon tahminleri güncellenmedi.

Gıda enflasyonu tahmini ise 2023'te yüzde 22'den yüzde 27,9'a yükseltildi. Merkez Bankası, 2024'te ise yüzde 11,5 seviyesinde gıda enflasyonu bekliyor.