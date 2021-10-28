Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 4,3 puan birden artırdı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son Enflasyon Raporu'na ilişkin sunum yaptı. Kavcıoğlu 2021 sonu enflasyon tahminini yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncellediklerini duyurdu.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Varyantlara ilişkin risklerin canlı kalması bazı ülkelerde büyüme görünümünü olumsuz etkiledi.

Emtia fiyatları bir önceki rapor dönemine göre artmakla birlikte enerji ve enerji dışı fiyatlar farklılaşıyor.

Ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle önümüzdeki dönemde krediler sabit sermaye yatırımlarını daha fazla destekleyecektir.

Önümüzdeki dönemde rezerv birikiminin devam etmesini amaçlıyoruz.

15 Ekim itibarıyla rezerv miktarımız 126 milyar dolara yükseldi. Para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek için rezerv birikiminin devamını amaçlıyoruz.

Önümüzdeki dönemde krediler yatırımları daha fazla destekleyecek.

İhracatın desteğiyle yıllık cari açıkta iyileşme sürecek.

Gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki belirleyici etkisi tüm dünyada önemini korumakta. Bu eğilimi Türkiye'de de gözlemliyoruz.

Petrol fiyatlarında son artışlarda arz sıkıntıları belirleyici oldu.

Petrol fiyatı tahminimizi 2021 için 70,8 dolara, 2022 yılı için 77,5 dolara yükselttik.

Enflasyon tahmini 2021 yıl sonu için yüzde 14,1’den yüzde 18,4’e yükseltildi.

Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 18,4 olacağını, 2022'de yüzde 11,8, 2023'de yüzde 7'ye gerileyeceğini, orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağını düşünüyoruz.

Politika faizinde yaptığımız aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı kurul tarafından değerlendirilmiştir."