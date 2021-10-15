Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası'nın beklenti anketi sonucunda yıl sonu için dolar ve enflasyon tahmini yükseldi.

Haber Merkezi

Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon beklentileri yükseldi.

Yıl sonu dolar tahmini 8,92den, 9,22'ye çıkarken, enflasyon tahmini ise yüzde 16,74'ten yüzde 17,63'e yükseldi.

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