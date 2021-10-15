Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon beklentileri yükseldi.
Yıl sonu dolar tahmini 8,92den, 9,22'ye çıkarken, enflasyon tahmini ise yüzde 16,74'ten yüzde 17,63'e yükseldi.
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası'nın beklenti anketi sonucunda yıl sonu için dolar ve enflasyon tahmini yükseldi.
Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon beklentileri yükseldi.
Yıl sonu dolar tahmini 8,92den, 9,22'ye çıkarken, enflasyon tahmini ise yüzde 16,74'ten yüzde 17,63'e yükseldi.