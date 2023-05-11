'Merkez Bankası 'sözlü' talimat ile bankalara bugün ve yarın döviz satmamalarını söyledi' iddiası

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, "Bankalara bir TCMB Başkan Yardımcısı'nın 'sözlü' talimatı ile perşembe ve cuma günü KKM dönüşleri ve bireysel müşteriler dışında kimseye döviz satmamaları söylendi" iddiasında bulundu.

Kerim Rota, firmaların bugün hiçbir şekilde döviz alamadığını ileri sürerek "Bu nedenle bugün ve yarın ithalat ödemesi olan firmalar bu ödemelerini yapamaz hale düşüyorlar. Ülkemizi böylesi itibarsız duruma düşürenlerin sorumluluğunun mutlaka kayda geçirilmesi gerekiyor" dedi.

Bankaların bugün şirketlere dolar satmadığı, bireysel müşterilere ise 21 liranın üzerinde dolar satışı yaptığı belirtiliyor.

'Tek amaçları seçime kadar iktidar partisine destek vermek'

Gelecek Partili Rota sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"Bankalara bir TCMB Başkan yardımcısının "sözlü" talimatı ile Perşembe ve Cuma günü KKM dönüşleri ve bireysel müşteriler dışında kimseye döviz satmamaları söylendi. Bugün firmalar hiçbir şekilde döviz satın alamıyorlar.

Bu nedenle bugün ve yarın ithalat ödemesi olan firmalar bu ödemelerini yapamaz hale düşüyorlar. Ülkemizi böylesi itibarsız duruma düşürenlerin sorumluluğunun mutlaka kayda geçirilmesi gerekiyor.

Ekonomi yönetimi ve bürokratları yanlış politikalar nedeniyle ortaya çıkan ödemeler dengesi krizini seçim sonrasına ertelemek için artık günü birlik yasaklardan medet umar haldeler.

Tek amaçları da seçime kadar iktidar partisine destek vermek. Bu uğurda enflasyonun vatandaşları ezmesi, rezervlerimizin erimesi, gelir ve servet dağılımının daha da bozulması onlar için önemli değil.

'15 Mayıs sabahı seçimi kaybedince kurların nereye gideceği umurlarında olmayacak'

Muhtemeldir ki 15 Mayıs sabahı iktidar partisi seçimi kaybedince kurların nereye gideceği, ödemeler dengesinin nasıl sağlanacağı da umurlarında olmayacak.

Bağlılıkları ve uygulamaları ülkemiz yerine bir siyasi partiye olan bürokratlara hukuk içerisinde yaptıklarının hesabını soracağız."