Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervlerinde düşüş sürüyor.

Matriks Haber'in TCMB analitik bilanço verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, Merkez Bankası'nın rezervleri 20 Kasım haftasında yaklaşık 17 milyar dolar azalarak 142 milyar dolara geriledi.

Böylece, bir önceki hafta 159 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervlerde iki haftalık toplam kayıp yaklaşık 19 milyar dolara ulaştı.

Tahmin edilen düşüşün gerçekleşmesi halinde Haziran 2023'ten bu yana en büyük ikinci haftalık rezerv kaybı yaşanmış olacak.

TCMB, rezervlere ilişkin resmi verileri ve haftalık para ve banka istatistiklerini 26 Kasım Perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

Yılın zirvesinden 76 milyar dolar gerileme

2026 yılına 189,1 milyar dolar seviyesinde başlayan Merkez Bankası rezervleri, 30 Ocak'ta 218,2 milyar dolarla yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Sonraki aylarda düşüşe geçen rezervler, 26 Haziran'da 149,2 milyar dolara kadar gerilemişti.

Ocak-Ekim döneminde rezervler dört ay artarken altı ay düşüş kaydetti. En sert aylık gerileme 54,9 milyar dolarla mart ayında yaşandı. Eylül ayında 17 milyar dolar azalan rezervlerde ekim ayında da 13,1 milyar dolarlık kayıp hesaplandı.

9 Ekim haftasında 4,2 milyar dolar artan rezervler, takip eden üç haftada gerileyerek 30 Ekim'de 158,1 milyar dolara indi. 6 Kasım haftasında yaklaşık 3 milyar dolarlık artışla 161,1 milyar dolara yükselen rezervler, 13 Kasım haftasında yeniden düşüşe geçerek 159 milyar dolara geriledi.

Son hesaplamayla birlikte 30 Ocak'taki zirveye kıyasla rezervlerdeki toplam kaybın 76,2 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu, yılın zirvesine göre yaklaşık yüzde 35'lik düşüş anlamına geliyor.

2025 yılını 193,9 milyar dolarla tamamlayan TCMB rezervlerinin, son tahminin gerçekleşmesi halinde geçen yıl sonuna göre de yaklaşık yüzde 27 gerilemiş olacağı hesaplanıyor.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.