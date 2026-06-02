Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş: 'Mutlak butlan' haftasında 8,4 milyar dolar eridi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, CHP'ye mutlak butlan kararının verildiği 22 Mayıs ile sona eren haftalık rezerv verilerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki hafta yer aldığı 168,6 milyar dolar seviyesinden, 8,4 milyar dolarlık bir azalış göstererek 160,17 milyar dolara düştü.

Rezervlerdeki gerileme net rezerv rakamlarında da kendisini gösterdi. Aynı dönem aralığında Merkez Bankası'nın net rezervleri 52,1 milyar dolar seviyesinden 47 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervlerde ise uzun sürenin ardından yeniden 30 milyar dolar sınırının altı görüldü. 22 Mayıs haftası itibarıyla swap hariç net rezervler, bir önceki haftaki 37,2 milyar dolar seviyesinden 28,7 milyar dolara kadar çekildi.

Şimşek yönetimi olağanüstü toplanmıştı

"Mutlak butlan" kararının açıklandığı sırada Londra'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'ye dönerek Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Toplantının tamamlanmasının ardından komite tarafından yapılan resmi açıklamada "durum kontrol altında" mesajı verilerek şu ifadeler kullanılmıştı:

"Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir."

Merkez Bankası'nın bir süredir piyasayı yüzde 37 olan politika faizinden değil, yüzde 40 olan gecelik borç verme faizi seviyesinden fonladığı biliniyordu.

Bu süreçte ticari kredi faiz oranları bankalar tarafından yüzde 5 ile yüzde 10 arasında artırıldı.

22 Mayıs haftasında neler yaşanmıştı?

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararı, hafta içinde ve piyasada işlemlerin sürdüğü bir saatte gelmişti. Oysa siyasi operasyonlar veya kabine değişikliği gibi kritik adımların zamanlamasında sıklıkla hafta sonu ve gece yarısı tercih edilirdi. Buna rağmen piyasalarda gözlenen oynaklık bir "kriz" havası yaratmadı.

Saat 17.28’de açıklanan mahkeme kararının ardından Borsa İstanbul’da sert bir satış dalgası yaşandı. BIST 100 endeksi günü yüzde 6,05 düşüşle kapattı. Aynı dakikalarda Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de yüzde 5'e yakın yükselişle 253 baz puana çıktı. Ancak operasyonun döviz kuruna etki etmesini önlemek adına yine kamu bankalarının devreye girdiği anlaşıldı. Bloomberg'e göre, kamu bankaları piyasaya yaklaşık 6 milyar dolar seviyesinde döviz satışı gerçekleştirdi. Müdahale sonucunda dolar kurunda işlemler sırasında belirgin bir değişim yaşanmadı.

Nitekim BIST 100 endeksinde yaşanan kayıp sonraki gün tersine döndü. Dolar/TL kuru ise 45,64 TL seviyesinde sakin bir seyir izledi.

Geçmiş dönem verilerine göre, 19 Mart 2025'teki İBB operasyonu sırasında TL bir gün içerisinde yüzde 5-6 kayıp yaşamıştı.