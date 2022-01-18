Merkez Bankası: Net uluslararası yatırım pozisyonu 220,4 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayına ilişkin net uluslararası yatırım pozisyonunu (UYP) açıkladı.

Buna göre, 2021 Kasım sonu itibarıyla, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 20,3 oranında artışla 307,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 17,6 oranında azalışla 527,8 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -384,9 milyar dolar iken 2021 Kasım sonunda -220,4 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası açıklamasına göre, Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonun detayları şöyle:

Rezerv varlıklar kalemi arttı

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 34,6 oranında artışla 125,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 12,7 oranında artışla 122,1 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 14,4 oranında artışla 47,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Döviz kurlarındaki değişimler etkiledi

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 47,5 oranında azalışla 120,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 12,4 oranında azalışla 99,0 milyar dolar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku azaldı

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 32,8 oranında azalışla 19,6 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 39,2 oranında azalışla 4,0 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 0,5 azalışla 45,9 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Yabancı para mevduatı artarken TL mevduatı oranı azaldı

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artarak 308,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,7 oranında artarak 34,6 milyar doları olurken, TL mevduatı yüzde 32,4 oranında azalarak 10,6 milyar ABD doları olmuştur. Bankaların toplam kredi stoku yüzde yüzde 5,3 oranında azalarak 67,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,2 oranında azalarak 96,4 milyar dolar olarak hesaplandı. (ANKA)