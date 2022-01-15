2022 yatırım programı yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına, şirketlere milyarlarca liralık ödenek

Bugün mükerrer Resmi Gazete'de 2022 yılı yatırım programı yayımlandı. Bu yıl kamu yatırımlarına Merkezi Yönetim Bütçesi'nden 122,4 milyar, KİT bütçelerinden 61,9 olmak üzere 184 milyar lira harcanması öngörülüyor.

Yatırımların 49,7 milyar lirası ulaştırma-haberleşme sektörüne ayrılmış. Ulaştırma sektörünü 24,4 milyar lira ile eğitim; 23,8 milyar lira ile enerji; 23,2 milyar lira ile madencilik; 18,6 milyar lira ile tarım sektörleri izliyor.

Yatırım Programı'nda yatırım değerlerinin 2022 yılı ortalama program kuru dikkate alınarak hesaplandığı belirtiliyor. 2022 yılı CB Programında ortalama kur beklentisi 9,27 olarak yer almıştır. Dolar daha bugünden 14 liraya dayandığına göre yapılan hesapların boşa düştüğünü söylemek doğru olacaktır.

Cumhurbaşkanlığına 562,7 milyon lira yatırım ödeneği

Cumhurbaşkanlığına "Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi Hizmetler" başlığı altında 562,7 milyon lira ayrıldığı görülüyor. Programa göre bu tutar, CB ana ve ek hizmet binası; Ahlat Köşkü; Okluk Devlet Konukevi ile Ankara, Bitlis, İstanbul ve Muğla’daki bina bakım onarımlarına harcanacak. Harcama kalemleri şöyle sıralanıyor: Donanım, etüd-proje; makine-teçhizat; peyzaj; sosyal tesis.

Varlık Fonu'ndaki şirketlere 30,8 milyar lira yatırım ödeneği

TPAO için 22,3 milyar; BOTAŞ için 8,5 milyar olmak üzere Varlık Fonu'ndaki iki şirkete 2022 yılında 30,8 milyar lira yatırım ödeneği ayrılmış.

Özelleştirmeye hazırlanan KİT’lere 25 milyar lira yatırım ödeneği

KİT’ler için de benzer bir durum söz konusu. Bilindiği üzere TCDD ile TEİAŞ özelleştirilmeye hazırlanıyor.

TCDD için, parçalanarak ayrı şirket olarak yeniden yapılandırılan Taşımacılık A.Ş. ile birlikte 170 milyar liralık yatırım projeleri yürütülüyor. Bu yıl 16 milyar lira harcanacak.

TEİAŞ’a verilen yatırım ödeneği tutarı ise 8,5 milyar lira.

Aşağıdaki iki çizelgenin ilkinde sektörler için öngörülen; ikincisinde ise KİT’lerin 2022 yılında yapacakları yatırım harcamalarının bilgileri verilmektedir.