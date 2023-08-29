Merkez Bankası kurların dalgalandığı geçen hafta 5,2 milyar dolar döviz satmış

Merkez Bankası eski baş ekonomisti Ali Hakan Kara, bankanın 750 baz puanlık artırım ile politika faizini yüzde 25'e çıkardığı geçen hafta, döviz satışlarının devam ettiğini belirtti.

Kara, sosyal medya paylaşımında, "Merkez Bankası faizleri 750 baz puan artırdığı geçen hafta nette 5,2 milyar dolar döviz satmış görünüyor" ifadelerini kullandı.

Perşembe günü açıklanan faiz kararının ardından döviz kurlarında yüzde 7'ye varan düşüşler olması dikkat çekmişti. Karardan önce 27,22 lira seviyesinde olan dolar kuru, perşembe günü 25,50 liranın da altına gerilemiş, cuma günü ise hızla 26 liranın üzerine çıkmıştı.