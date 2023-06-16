Merkez Bankası: Konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 120'nin üzerinde

Merkez Bankası (TCMB) 2023 Nisan’a ilişkin Konut Fiyat Endeksini (KFE) açıkladı. Buna göre, 2023 Nisan’da bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,3 yükseldi.

Konut fiyatları nisan ayında İstanbul’da yüzde 114,1 oranında artarken, İzmir’de yüzde 123 ve Ankara’da yüzde 126,1 yükseldi.

Ülke genelindeki konut fiyatları ocakta yüzde 153,1, şubatta yüzde 141,5 ve martta ise yıllık bazda yüzde 132,8 artmıştı. Böylece konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlama nisan ayında da sürmüş oldu.

En yüksek artış Zonguldak, Karabük ve Bartın’da

Nisan ayında yıllık bazda en yüksek artış gösteren iller yüzde 147 ile Zonguldak, Bartın ve Karabük oldu. Bunu yüzde 143,2 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ; yüzde 142,2 ile de Çankırı, Kastamonu, Sinop izledi.

Ülke genelindeki ortalama bir ev 2,2 milyon lira

Türkiye'de bir konutun metrekare fiyatı nisan ayı itibarıyla 22 bin 841 liraya çıktı. Yani 100 metrekare bir evin ülke genelindeki ortalama maliyeti 2 milyon 284 bin 100 liraya ulaştı.

Ankara’da metrekare fiyatları nisan ayı itibarıyla 16 bin 800 liraya çıkarken; İzmir’de 26 bin 582 liraya çıktı. İstanbul’da ise metrekare fiyatları nisan ayı itibarıyla 35 bin 114 liraya yükseldi. İstanbul’daki 100 metrekare bir evin bedeli nisan ayı itibarıyla 3,5 milyon liraya çıkmış oldu.