Merkez Bankası: Konut fiyat endeksi yıllık yüzde 33,4 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2021 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyat endeksi, Ağustos'ta aylık yüzde 3,9 arttı. Konut fiyat endeksi yıllık olarak da yüzde 33,4 artışla 192,6 seviyesine yükseldi.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul’da yüzde 30,7, Ankara’da yüzde 28,5 ve İzmir’de 33,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi (2017=100), Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 3,9 artarak 192,6 seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos'ta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 4,3, 3,3 ve 3,8’lik artış oldu. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul’da yüzde 30,7, Ankara’da yüzde 28,5 ve İzmir’de 33,6 yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyat endeksi, Ağustos'ta, 2020’nin aynı ayına göre ise yüzde 33,4 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 11,9 oldu.