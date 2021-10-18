Yeni yayın dönemine başlayan soL TV'nin kamerası bu hafta İstanbul Bakırköy'deydi.
Halkın gündeminde faturalar vardı. Bir yurttaş yüksek faturalara şu sözlerle isyan etti. soL TV Yorumsuz başlığıyla paylaştı.
Turgay Develi
Haber Merkezi
Neslihan Eroğlu, Mert Yamaç
Yorumsuz | 'Su faturası 180, doğalgaz 600-700, şimdi 1 milyar gelir, kim ödeyecek...'
soL TV kamerası Bakırköy'deydi. Yurttaşlara kendi gündemlerini sordu. Yorumsuz: 18 Ekim Bakırköy notuyla halkın faturalara gelen zam isyanı paylaşıldı.
Haber Merkezi
Yeni yayın dönemine başlayan soL TV'nin kamerası bu hafta İstanbul Bakırköy'deydi.
Halkın gündeminde faturalar vardı. Bir yurttaş yüksek faturalara şu sözlerle isyan etti. soL TV Yorumsuz başlığıyla paylaştı.