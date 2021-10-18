Yorumsuz | 'Su faturası 180, doğalgaz 600-700, şimdi 1 milyar gelir, kim ödeyecek...'

Yeni yayın dönemine başlayan soL TV'nin kamerası bu hafta İstanbul Bakırköy'deydi.

Halkın gündeminde faturalar vardı. Bir yurttaş yüksek faturalara şu sözlerle isyan etti. soL TV Yorumsuz başlığıyla paylaştı.

"Elektrik faturası 180-190 nasıl geliyor ya, ya bunlar karalamadan yazıp da mı gidiyorlar, o zaman hırsız var, gelip kafadan yazıp gidiyor. Su faturası 180, doğalgaz ayda 600-700, şimdi 1 milyar gelir, kim ödeyecek..."