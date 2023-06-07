Merkez Bankası iki ayda 96 ton altın sattı

Dünya Altın Konseyi nisan ayına ilişkin resmi altın rezervi verilerini yayımladı. Buna göre nisan ayında dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervlerinde 71 tonluk bir düşüş yaşandı. Bu, Mart 2022'den bu yana altın rezervlerindeki ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Merkez Bankası nisan ayında 80.8 ton altın sattı. Raporda bu satışların iç talebe cevap vermek için yapıldığı ifade edildi. Mart ayında da 15.3 tonluk satış yapan TCMB'nin altın rezervleri böylece 2 ayda 96.1 ton azaldı.

TCMB yılın ilk 2 ayında ise toplam 45.6 tonluk altın alımı yapmıştı. Böylece yılın ilk 4 ayında rezervlerde net 50.5 ton düşüş yaşandı. Toplam altın rezervi 491.5 tona geriledi.

Nisan ayında TCMB'nin ardından en fazla altını, 13 ton ile Kazakistan Merkez Bankası, 2 ton ile Özbekistan ve 0.6 ton ile Kırgızistan merkez bankaları sattı.

2022 yılında ise TCMB 147.6 tonluk alım ile dünyanın en fazla altın alımı yapan merkez bankası olmuştu. Geçen yıl genelinde altın alımında TCMB'yi 62 ton ile Çin Merkez Bankası ve 47 tonluk alım ile Mısır Merkez Bankası takip etmişti.