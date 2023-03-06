Merkez Bankası: Gıda fiyatları yüksek bir oranda artmaya devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Raporda, gıda fiyatlarının sebze, kırmızı et ile süt ve süt ürünleri öncülüğünde yüksek bir oranda artmaya devam ettiği belirtildi.

TCMB, şubat ayındaki enflasyonla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu dönemde yıllık enflasyon enerjide belirgin olmak üzere tüm ana gruplarda düşüş kaydetmiştir. Enerji fiyatlarında, kur ve emtia fiyatlarındaki görünüme paralel olarak, son aylardaki ılımlı seyir sürmüştür. Temel mal grubunda da bu dönemde aylık artışların yavaşladığı izlenmiştir. Hizmetlerde fiyat artışı bir önceki aya göre yavaşlamakla birlikte, yemek hizmetleri, eğitim ve bakım-onarım gibi kalemler öncülüğünde nispeten yüksek seyretmiştir. Kirada aylık artış oranı bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde gerilemiştir.

Öte yandan, gıda fiyatları sebze, kırmızı et ile süt ve süt ürünleri öncülüğünde yüksek bir oranda artmaya devam etmiştir. Şubat ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji fiyatlarındaki belirgin gerilemenin katkısıyla zayıflamıştır. Bu görünüm altında, B ve C endekslerinde yıllık enflasyon düşmüş, göstergelerin mevsimsellikten arındırılmış aylık artışı önemli ölçüde yavaşlayarak ocak ayı öncesindeki seviyelerine gerilemiştir."