Merkez Bankası'ndan bankalara KKM konusunda yazılı uyarı

Merkez Bankası, ilave menkul kıymet tesis oranının ve yabancı para mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarı üzerinden tahsil edilecek komisyon tutarının belirlenmesinde kullanılan TL payı hesaplamasında değişiklik yaptı.

'Söz konusu uygulamalar TL payının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır'

TCMB, “Bankalar nezdinden yapılan incelemelerde TL nakdi kredi kullanarak veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen Mevduat ve Katılım Hesaplarının Kur Artışların karşı desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamındaki kur korumalı mevduat/katılma hesaplarının kullanılma suretiyle bankamız tebliğleri kapsamında dönüşüm hesapları açıklığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede söz konusu uygulamalar ve TL mevduat/katılım fonu hesabı kullanılarak açılan dönüşüm hesapları gerçek ve tüzel kişi TL payının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır” açıklamasını yaptı.

Sözlü uyarı yapılmıştı

TCMB’nin Hazine karşı taraflı TL Kur Korumalı Mevduatları vadesi geldiğinde dövize dönüp, ertesi gün TCMB karşı taraflı dövize dayalı Kur Korumalı Mevduata dönüştüren bankaları sözlü olarak uyardığı Bloomberg HT'de haberleştirilmişti. İşlemlerin günlük spot döviz talebini artırdığı, devamı halinde “bu yolla yapılan işlemlerin TL dönüşüm payına sayılmayacağı” belirtilmişti.

Bazı bankalar, yüzde 11,5’a inen ve maliyet avantajı yaratan TL KKM’yi düz vadeli mevduata dönüştürdüğünde ödeyeceği yüzde 30 faiz yerine yüzde 20’lerde faiz ile döviz KKM’ye yönlendirmeyi tercih ediyordu. Bankalar böylelikle yüzde 13’lere düşmek zorunda kalan kredi faizine rağmen yüzde 22’lerde olan kaynak maliyetlerinin daha da yükselmesini engellemeye çalışıyordu.