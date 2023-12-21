Merkez Bankası faizi yüzde 42,5'e çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararını açıkladı.

Kasım ayında 5 puan artarak yüzde 40'a yükselen faiz, bu defa 2,5 puan artırılarak yüzde 42,5'e çıkarıldı.

Para Politikası Kurulu kararında şöyle denildi:

"Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin güçlenerek artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmektedir.

Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir."

Beklenti anketlerinde faiz için 250 baz puanlık bir artırım öngörülmüştü.

Merkez Bankası Haziran'da 650, Temmuz'da 250, Ağustos'ta 750, Eylül, Ekim ve Kasım'da 500'er baz puan olmak üzere beş toplantıda toplam 3 bin 50 baz puan faiz artırmıştı.