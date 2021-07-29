Merkez Bankası enflasyon beklentisini yükseltti

TCMB, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtım toplantısını bugün yaptı. Rapora göre Banka 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla 1,9 puan ile 0,3 puan arttırarak yine sırasıyla %14,1 (%12,2 - %16 aralığında) ve %7,8 seviyelerine yükseltti. Banka, enflasyonun 2023 yılında %5'lik resmi hedefe gevşemesini bekliyor. Nispeten keskin yukarı revizyona rağmen, yıl sonu enflasyon tahmini yine de piyasa beklentilerinin altında kaldı. Hatırlatmak gerekirse, TCMB Piyasa Katılımcıları Beklenti Anketi Temmuz ayı sonuçları %15,6’lık yılsonu enflasyonuna işaret ediyor.

Ayrıntılara gelince, 2021 yılı için yapılan 1,9 puanlık yukarı yönlü revizyonun ana etkenlerinin TL ağırlıklı ithalat fiyatları (+0,8 puan) ve gıda enflasyonu (+0,5 puan) beklentilerindeki artış olduğu görülüyor. TCMB’ye göre yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile enflasyon tahminindeki sapma / enflasyonun ana eğiliminin de yıl sonu tahminine sırasıyla 0,3 ve 0,2 puan katkı yapması bekleniyor. Son olarak çıktığı revizyonunun da yılsonu enflasyonuna 0,1 puan eklemesi öngörülüyor.

TCMB 2021 ithalat fiyatları (ABD doları, yıllık ortalama % değişim) beklentisini %13,3'ten %16,3'e yükseltirken, gıda fiyatları (yılsonu, %) beklentisini de %13'ten %15'e çıkardı. Merkez Bankası yine petrol fiyatı (yıllık ortalama) beklentisini 2021 için 64,4 dolardan 69,6 dolara, yukarı yönlü revize etti.

Başkan Şahap Kavcıoğlu, iktisadi faaliyetin devam eden aşılama ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla ikinci çeyrekte de gücünü koruduğunu belirtti. Kavcıoğlu, ihracatta güçlü seyrin 2. çeyrekte devam ettiğini, ithalatta ise emtia fiyatlarındaki artışa rağmen, finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle daha ılımlı bir seyir izlendiğini söyledi. Bu şekilde cari dengede ikinci çeyrekte iyileşmenin başladığını belirten Kavcıoğlu turizmdeki toparlanmayla da beraber TCMB'nin yılın geri kalanında cari dengenin fazla vermesini beklediğini not etti.

Enflasyon görünümü tarafında, Başkan Kavcıoğlu emtia fiyatları, kur gelişmeleri ve artan talebin enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini, ancak yükselişin geçici olduğunu ve yılın son çeyreğinde enflasyonda önemli ölçüde düşüş olacağını söyledi. Kavcıoğlu düşüşün daha erken başlamasını beklediklerini ancak, ancak küresel gelişmelerin düşüşüşü geciktirdiğini ekledi.

Başkan Kavcıoğlu'nun konuşmasının genel çerçevesi son çeyrekte enflasyonda yaşanacak düşüşün temel parametlerinin cari dengedeki iyieşmenin kur baskını azaltması ve enflasyon geçişkenliğini sınırlaması; parasal sıkılaşmanın iç talebe etkisinin gözlemlenmeye başlaması ve ÜFE'den TÜFE'ye geçişkenliğin büyük oranda gerçekleşmiş olması olduğuna işaret ediyor.

Kavcıoğlu'nun konuşmasında dikkat çeken bir diğer nokta da fiyatlama davranışlarının bozulduğu ve enflasyonla mücadele açısından para politikasının yanı sıra yapısal önlemlerin ve toplumsal mutabakatın gerekliliğine vurgu yapılmasıydı.

Para politikasının enflasyondaki oynaklıkları engelleyecek sıkılıkta olduğunu belirten Başkan Kavcıoğlu, yılın son çeyreğinde enflasyonda beklenen düşüşün gerçekleşmesi halinde faiz indirimi olup olmayacağına ilişkin net bir mesaj vermedi ve politika faizinin enflasyonun üzerinde belirlenmeye devam edileceğini söyledi.